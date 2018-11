Alejandro Fernández se defiende de difamaciones en su contra

Agencia

GUADALAJARA.- El cantante ofreció el primero de dos palenques en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara. A la media noche salió al ruedo con su impecable traje de charro para compartir una velada con los mejor de su repertorio.

Con el cabello más corto, en comparación con sus pasadas presentaciones, 'El Potrillo' interpretó 28 canciones durante casi dos horas de concierto, ante cinco mil 500 personas que se dieron cita en el recinto ferial.

Desde que salió al escenario, Alejandro, señaló que sería una noche especial.

También te puede interesar: Matan a baterista de ‘Los Apreciables del Norte’

“¡Muchas, muchísimas gracias Guadalajara…. Guadalajara! Muchas gracias mi publico, mi público, mi raza, mi amigo, hermano, familia y amigo… ¡Todo! Gracias por acompañarme, en especial, esta noche especial, que la necesitaba (…), necesitaba el apoyo de todos ustedes”, fueron las primeras palabras que ofreció al público.

Loco, Que digan misa, Hoy tengo ganas de ti, Quiero que vuelvas, Tantita pena y Me hace tanto bien fueron los primeros temas que cantó acompañado de su banda y mariachi.

La noche iba sin sobresaltos, hasta el final del concierto cuando Alejandro Fernández sorprendió a los asistentes con un mensaje fuerte cargado de coraje pero sobre todo que le salió del corazón, como pocas veces lo externa el hijo de Vicente Fernández.

“Escúchenme por favor. No hay oportunidad más grande en el mundo que la que se provoca o se haga (…) Ustedes siempre son mi dignidad, mi fe, mi tierra, mi aire… ¡son todo! Soy Jalisco, soy México… no mamen, a mi jamás me vuelven a andar con mamadas".

"Jamás he hablado así de fuerte, pero tengo que hacerlo, porque nunca en mi puta vida me ha hablado una niña, una de mis hijas, para ver si estaba bien por el puto video; la verdad no sé quién vergas o quién chingados (…) Hacen daño el compartir todas esas chingaderas, no mamen".

"… tampoco se crean todo ese pedo del Instagram, todo es malicia, todo es mentira…. para presumir qué tienen, qué ganan. No se crean todas esas mamadas. ¡Mi orgullo es decir que soy hijo del pueblo!", externó de manera enérgica el Potrillo, ante los aplausos y ovaciones de la gente.

Hay que recordar que hace algunos días se viralizó un video del cantante Alejandro Fernández, que provocó la molestia del cantante tapatío.

Con 25 años de carrera, es la primera vez que Alejandro toma el micrófono para aclarar un tema en especial, y decidió hacerlo en su tierra con quienes considera sus aliados y familia: el público de Guadalajara.

Al concierto asistieron amigos del Potrillo, su novia Karla Laveaga; además de Vicente Fernández Junior acompañado de su esposa Kary Ortegón.