Premios BAFTA 2025: 'Emilia Pérez' domina la lista de nominados

Los prestigiosos premios BAFTA 2025 han dado a conocer las listas largas de nominados, generando gran expectativa en la industria cinematográfica.

Informes de Deadline revelaron que entre los más destacados, el drama criminal ‘Emilia Pérez’, dirigido por el francés Jacques Audiard, lidera con 15 nominaciones.

La película no solo se posiciona como favorita en la carrera por el premio a Mejor Película, sino que también iguala el récord histórico de nominaciones establecido por ‘Sin Novedad en el Frente’.

Su protagonista, Karla Sofía Gascón, compite por el galardón a Mejor Actriz, mientras que Selena Gomez y Zoe Saldaña buscan llevarse el premio a Mejor Actriz de Reparto.

Otro fuerte contendiente es ‘Conclave’, el thriller papal dirigido por Edward Berger, que acumula 14 nominaciones. Entre ellas, destaca la candidatura a Mejor Película, Mejor Actor para Ralph Fiennes y Mejor Actriz de Reparto para Isabella Rossellini.

Detrás de estos gigantes, otras producciones han dejado huella. ‘La Sustancia’ (The Substance), ‘El Brutalista’ (The Brutalist) y ‘Un completo desconocido’ (A Complete Unknown) suman 11 nominaciones cada una, mientras que ‘Wicked’ y ‘Duna: Parte Dos’ (Dune: Part Two) les siguen de cerca con 10.

Sorpresas y Ausencias

En las listas no faltan las sorpresas. El debut de ficción de Payal Kapadia, ‘All We Imagine As Light’, consiguió tres nominaciones, incluyendo Mejor Director, consolidándose como un proyecto a tener en cuenta. Por su parte, Denzel Washington, dos veces ganador del Óscar, podría añadir un BAFTA a su carrera gracias a su papel en ‘Gladiador II’.

Sin embargo, no todo ha sido celebración. La ausencia de ‘Nickel Boys’ y ‘Desafiantes’ (Challengers) en varias categorías clave ha generado cierta polémica entre críticos y aficionados.

Cabe destacar que ‘Emilia Pérez’, filmada casi completamente en español, ya había sido reconocida con diez nominaciones en los Globos de Oro, reafirmando su impacto en esta temporada de premios.

Con información de Reforma