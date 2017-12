¡Prepárate! La vida de Elba Esther Gordillo se irá a la televisión

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Se dio a conocer que se lanzará a la televisión la serie sobre nada más y nada menos que Elba Esther Gordillo, la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

También te puede interesar: Esmeralda Pimentel 'sueña' con actuar en Hollywood

De acuerdo con el portal Milenio Hey, la actriz Roxana Chávez compartió que la producción en desarrollo no esconderá los traspiés de la mujer que fuera señalada por la edición estadounidense de la revista Forbes como una de las “10 personas más corruptas de México”, pero también mostrará la capacidad política que tuvo para ser tres veces diputada federal y senadora de la República.

“La serie sobre su vida se está cocinando, en el primer trimestre del próximo año podré decir más. Por supuesto (que la protagonizará). Es muy polémica… (Se tocará lo bueno y lo malo), no puedes tampoco ensalzar a un personaje que ha dado tanto de qué hablar, por decirlo de alguna manera.

“Entonces sí, hay que poner lo que no ha gustado, pero también hay muchas cosas interesantes”, destacó la actriz.

“Es una mujer que viene de la nada, solita se hizo, peleó y a lo mejor no fue por medio de los mejores métodos, pero no le puedes negar la importancia y el gran paso que dio en la política de este país (…) Me gusta que hagan (las series biográficas) en vida, por si hay algo mal, tengan chance (los protagonistas) de la réplica”, contó Chávez a ¡hey!

Roxana Chávez compartió que espera en breve reunirse con la maestra para conocer su opinión respecto a esta biopic y del personaje que hace en la teleserie de Telemundo.

Roxana Chávez, actriz. (Foto: Contexto/Internet).

"Me imagino que la señora vio la serie, lo sabré muy pronto, ojalá que le haya gustado el trabajo que hice de ella”.

"Voy a preguntarle, a ver qué pasa, será muy interesante para mí conocerla, tengo muchas ganas".

Chávez agradece que la televisión ahora depusiera las historias rosas para retratar, con libertad narrativa, el narcotráfico o la vida de una líder sindicalista: “La Cenicienta ya la conocemos al derecho y al revés, las telenovelas eran lo mismo, aburridas, desde el primer capítulo sabes qué va a pasar y que la protagonista va a seguir. El capítulo que tanto esperas dura tres minutos.

“Nuestro público es mucho más inteligente y merece más y mejores cosas, entonces me encantan las series, hay grandes historias y eso hace que tengamos más trabajo los actores, con más de donde elegir, porque antes no teníamos.

“Bienvenidas también para los escritores, productores y técnicos”, abundó Roxana.

La actriz participa en la tercera y cuarta temporada de El Señor de los cielos, serie en la que tiene gran interacción con Juan Ignacio Aranda.