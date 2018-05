Lanzan nuevo tráiler de Ant-Man and the Wasp (video)

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Se ha lanzado el nuevo tráiler de Ant-Man and the Wasp, la película del hombre hormiga se estrenará el 5 de julio y relatará lo que pasó con él después de Civil War.

De acuerdo con el portal Mouse, tal como estaba anunciado, este 1 de mayo la máquina promocional de Marvel Studios no dejó de trabajar.

También te puede interesar: 'Tony Stark' rechaza a Ryan Reynolds para ser un vengador

Aunque siguen las repercusiones de Avengers: Infinity War, y su éxito sin precedentes con un estreno que rompió todos los récords, el estudio comandado por Kevin Feige ya prepara el camino para lo que será el siguiente capítulo en su gigantesco universo cinematográfico serializado.

Ant-Man and the Wasp será así una secuela que explorará qué es lo que sucedió en la vida de Scott Lang (Paul Rudd) tras los sucesos de Civil War, presentando cómo escapará de las autoridades que le siguen la pista y el modo en que debe impedir que una nueva amenaza – llamada The Ghost – robe la tecnología de Hank Pym (Michael Douglas).

Pero quizás lo que de seguro llamará mucho más la atención será cómo finalmente Hope Van Dyne (Evangeline Lily) entrará en acción con el traje de La Avispa y se determine a intentar recuperar a su madre (Michelle Pfeifer) que desapareció hace décadas en el Quantum Realm. Y claro, todos estos hechos estarán situados antes de que la invasión de Thanos cambie al mundo para siempre.

Esos son los focos que también aborda el nuevo tráiler de la película, el mismo que pueden ver a continuación y que presenta acción en todos los tamaños bajo una idea: ¿Cuándo volverá Scott a ser Ant-Man?.

¿Qué les pareció? Claramente Luis tendrá ahora mucho más foco que en la primera película. ¿Y qué tal esa mención final al proyecto “Goliath” y la “comparación de tamaños”?