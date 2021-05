Presume Eiza González ser de las actrices más taquilleras de Estados Unidos

La mexicana Eiza González está que explota de júbilo luego de que compartiera en sus redes sociales la noticia de que ingresó al Top 10 de las Estrellas Más Taquilleras de 2021 en Estados Unidos.

La actriz publicó en Instagram y Twitter la oficial del portal The Numbers, especializado en conteo de taquilla local en EU, el cual la posicionó en el quinto lugar del conteo.

"Normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera".

"Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine", puntualizó la también modelo de 31 años.