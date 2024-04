Primer tráiler del 'Joker 2' supera en visualizaciones a 'Barbie'

El primer tráiler de la segunda entrega del Joker titulada ‘Joker: Folie à Deux’ a cargo de Warner Bros., logró superar al avance de ‘Barbie’ de Greta Gerwig al lograr las 167 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas.

De acuerdo con Deadline, la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga superó las vistas del primer avance de Barbie (150 millones de reproducciones), un récord que parecía que no se iba a poder vencer.

Unos parecen adjudicar este logro a los cientos de fanáticos de la cantante y compositora estadounidense, conocidos como ‘Little Monsters’.

El tráiler también fue muy comentado en redes sociales, pues hay teorías que apuntan a que este filme será un musical por la participación de la cantante, aunque los productores no han revelado detalles.

La secuela ‘Joker: Folie à Deux’ recibió clasificación ‘R’ de la Motion Picture Association (MPA) por contener escenas de violencia fuerte y sexualidad, lo que ha ocasionado que existan opiniones divididas sobre la película.

Phoenix regresa como Joker (Guasón) en esta película, después de que su actuación como el villano de Batman le concediera el premio Oscar a Mejor Actor.

