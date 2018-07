¿Eres fan de Jóvenes Titanes? Te mostramos el primer trailer

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- 'Titans', la oscuridad de los superhéroes llega al 'streaming' con un primer tráiler sangriento.

La serie basada en el grupo de jóvenes héroes encabeza las opciones para la nueva plataforma digital de DC Comics, informó Vanguardia MX.

El universo de DC Cómics, responsable de Batman, Súperman y Wonder Woman, sigue ampliándose en televisión con el lanzamiento del primer tráiler de “Titans”, la primera serie para DC Universe, su propia plataforma de streaming.

La nueva ficción se centra en el joven grupo de superhéroes encabezado por Robin y redondeado por Starfire, Raven, Beast Boy, Hawk y Dove y, a diferencia de otras encarnaciones más coloridas, el avance muestra imágenes oscuras y presenta un lado violento poco explorado en esta agrupación.

La serie está protagonizada por Brendon Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Alan Ritchson y Minka Kelly y se transmitirá en la nueva plataforma de streaming de la editorial, la cual se lanzará en otoño y los episodios estarán disponibles de manera semanal.

Llevan a 'La Llorona' a Hollywood

Bajo el marco de Comic-Con 2018, New Line Cinema y Warner Bros. Pictures anunciaron que la película de terror que anteriormente era conocida como The Children es The Curse of La Llorona, por lo que finalmente tendrá la leyenda de La Llorona película propia por parte de un estudio mayor de Hollywood y será producida ni más ni menos que por James Wan, encargado de la franquicia de El Conjuro y de Insidious.

The Curse of La Llorona tratará sobre la trabajadora social Anna Garcia, estará ambientada en Los Angeles de 1973 y llevará a García a un extraño caso que jugará con fuerzas sobrenaturales que encontrará y que afectan a su propia familia. Acudirá a pedir ayuda a su iglesia pero La Llorona no la dejará en paz hasta hacerse con sus niños.