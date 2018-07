'Ustedes no vienen', le dice la princesa Charlotte a la prensa

Agencia

Wimbledon, Reino Unido.- En el bautizo del pequeño Louis hijo de los Duques de Cambridge, todas las miradas se centraban en la tía Meghan.

Desde se casó con el príncipe Harry, la joven se ha convertido en la protagonista de cada acto oficial. Si no es su vestido, es su peinado o su maquillaje pero todo termina convirtiéndose en nota, informó Excélsior.

Sin embargo, en esta ocasión hubo alguien que acaparó toda la atención de la prensa: su sobrina la princesa Charlotte.

No por su adorable apariencia o su tierna ropa, sino por un comentario que hizo a sus cortos 3 años de edad.

Al abandonar la capilla junto a sus padres y sus hermanos miró muy seria a los reporteros y fotógrafos y dijo lo siguiente:

You're not coming" (Ustedes no vienen), refieriendose que no están invitados a la ceremonia.