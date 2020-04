Príncipe Carlos y Camila celebrarán su 15 aniversario de bodas

Ciudad de México.- El príncipe Carlos de Inglaterra se encuentra recuperado de Covid-19, el pasado 30 de marzo concluyó con su aislamiento, pero pese a ello, su esposa Camila continúo apartada en otra habitación de la misma residencia por siete días más.

La pareja se instaló en su finca de Balmoral, en Escocia, propiedad en la que suelen pasar sus vacaciones de primavera o verano.

La recuperación del príncipe de Gales y el fin del aislamiento voluntario de la duquesa Camila Cornualles ocurre justo en el marco de su aniversario de bodas, este 9 de abril, y pese a que la contingencia del coronavirus los obliga a no reunirse en grupo grandes o tener invitados en su hogar, al menos tienen su compañía, sin duda, en estos momentos este simple hecho resulta esperanzador y muy conmovedor.

Ahead of The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall's 15th wedding anniversary tomorrow, we are sharing this photo of Their Royal Highnesses with The Duchess's dogs Bluebell and Beth.



