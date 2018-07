Rescatan a Beyoncé del escenario, entérate por qué (Video)

Agencia

POLONIA.- Beyoncé fue "rescatada" del escenario por problemas técnicos.

De acuerdo con Vanguardia MX, Beyoncé debió ser rescatada de una plataforma en mal funcionamiento al cierre del concierto que realizó junto a su esposo Jay-Z el sábado 30 de junio en Varsovia, Polonia.

Unidos en el escenario para una de sus últimas interpretaciones, "Forever Young", una enorme plataforma elevó a Beyoncé y Jay-Z varios metros sobre el público.

También te puede interesar: ¿Te lo perdiste? El capítulo más triste de la serie de Luis Miguel

Sin embargo, el mecanismo de la plataforma dejó de funcionar, y los técnicos no conseguían que los artistas pudieran bajar a nivel del escenario. Al finalizar del show, tuvieron que rescatarlos con escaleras.

Beyoncé debió deshacerse primero del vestido que llevaba, luego bajó las escaleras e hizo la despedida del concierto. Los fanáticos animaron a la artista y no dejaron de aplaudir y corear a pesar de la situación.

'Crazy in Love', de Beyoncé y Jay-Z, mejor canción del siglo XXI

Rolling Stone, una de las revistas musicales más influyentes, se ha lanzado a la piscina y ha publicado una lista de las mejores canciones del siglo XXI hasta el momento. Una lista que es toda una gran curiosidad para fans de la música y que sirve para hacer un pequeño repaso a lo que ha dado de sí la excelencia musical en el periodo 2000-2018.

La mejor canción del siglo XXI por el momento para Rolling Stone es ‘Crazy in Love’, el primer single de Beyoncé en solitario y, como todo el mundo recuerda, su primera colaboración con el que terminaría siendo su marido, Jay-Z, cuyo ’99 Problems’ además aparece en el puesto 5. En el segundo puesto aparece ‘Paper Planes’ de M.I.A., seguida por ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes y ‘Hey Ya!’ de Outkast, y en el top 10 aparecen también ‘Maps’ de Yeah Yeah Yeahs y ‘Rolling in the Deep’ de Adele, entre otros.