Voy a proceder para proteger mi integridad: Legarreta le responde a Adame

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de su programa ‘Hoy’, la conductora Andrea Legarreta respondió a las acusaciones en su contra realizadas por el actor Alfredo Adame.

De acuerdo a Infobae, Adame no sólo aseguró que Legarreta estaba detrás de su salida del programa matutino, sino también de la de otras personas que no le caen bien, debido a su cercanía con los ejecutivos de Televisa, pues según él, la presentadora fue infiel a Erik Rubín con uno de esos ejecutivos.

Al inicio de la emisión de esta mañana de Hoy, Legarreta se refirió al asunto. "De pronto me han estado preguntando por el tipo de declaración pública acerca de unos comentarios muy fuertes que ha hecho sobre mi persona el señor, bueno si se le puede llamar señor, Alfredo Adame. Más adelante claro que sí lo voy a hacer".

En su cuenta de Instagram también publicó un mensaje en el que expresó: "Dejo esto por aquí y me retiro lentamente con la certeza de quién soy y agradecida por mi historia de vida, por mi familia, mis amores, mis amigos y tantas bendiciones… Apapachos hermosuras! Dios me los bendiga!".

Legarreta habló del tema y señaló que respondía porque lo que Adame está haciendo con ella es violencia de género.

"Ustedes saben, los que me conocen, que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas… Tengo que hablar por mí y por la violencia contra las mujeres", explicó.

Legarreta dijo que acordó con la producción del programa hacer una mesa de debate sobre el tema con expertos.

Decidimos compartir con ustedes de manera frontal mi reacción a estas ofensas, a estas calumnias en contra de mi persona que además afectan a mi familia directamente. Urge poner un alto a la violencia de género, a cualquier tipo de manifestación de violencia… Llevo 19 años casada con un señor, que es un señor en toda la extensión de la palabra, siempre he defendido la unión familiar, los valores y siempre he hecho énfasis en que nada justifica la violencia

Legarreta dijo que la violencia de Adame contra las mujeres no es nueva, pues se ha expresado así de varias, incluida la madre de sus hijos.

Se refirió a lo dicho por Adame como "una serie de declaraciones deleznables que además de difamatorias generan un clima de violencia que es innecesario en estos tiempos" y que fueron con el objetivo de herirla a ella y a su familia, así como de ensuciar su reputación.

Con la voz entrecortada y visiblemente molesta, Legarreta habló de la frustración que ella, sus padres y hermanos podrían estar experimentando en ese momento y señaló que va a "proceder por el derecho que me corresponde para proteger mi integridad como mujer".

Y añadió que lo hace no por ella sino por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. Además anunció que mañana aclarará varias de las acusaciones de Adame.