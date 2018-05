Ana Brenda acepta propuestas de cine

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Ana Brenda Contreras, quien actualmente participa en la telenovela “Por amar sin ley”, visitó la Riviera Maya y en una charla con Novedades Quintana Roo, anunció sus futuros proyectos, además de confesar que luego de dirigir un proyecto para YouTube no quitará el dedo del renglón, pues es una faceta que le gusta y pretende crecer con ella.

“Terminando este proyecto de tele que estoy haciendo hay dos propuestas de cine que me ofrecieron que la verdad las voy a hacer porque me encanta hacer cine, acabo de dirigir un cortometraje en Los Ángeles, ahorita estoy en época de distribución a la par que estoy en la tele, estoy muy ocupada, pero quiero hacer más cine, que vengan más cosas”, detalló Ana Brenda, durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino en días pasados.

Compartió que este nuevo proyecto es su ‘pinino’ en la dirección, pues es algo que tenía en mente y cuando le propusieron hacerlo no dudó ni un segundo en aceptarlo.

“El gusanito de la dirección siempre lo he tenido porque cuando estoy grabando pienso -esto lo debería de hacer así- y dije ahí hay algo, y pues me invitó una productora en Los Ángeles a hacer este proyecto que lo hace Google y YouTube para incentivar a niñas a estudiar ciencias; yo soy mexicoamericana pero me llamaron por todas las familias y las chicas que me han visto en las telenovelas, para mí es un gran orgullo, fue un pinino, a ver qué pasa pero amenazo que no será la última vez”, detalló.

El proyecto en general, compartió Ana Brenda, lo hizo completamente en inglés; sin embargo, su historia está enfocada al público mexicoamericano y algunas partes fueron habladas al español.

“Queremos estrenar este proyecto en el festival de Austin, pero como son varios actores los que participan, tal vez sea hasta final de año que lo hagamos”, finalizó la bella actriz.