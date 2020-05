Rammstein pospone conciertos en México por Covid-19

Ciudad de México.- Debido a la pandemia de coronavirus, Rammstein pospuso sus conciertos programados para los días 26 y 27 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La agrupación y Ocesa dieron a conocer la noticia este miércoles, destacando que los boletos adquiridos para esos conciertos serán válidos para las nuevas fechas, que aún no se han dado a conocer.

Sadly, but in the best interests of everyone’s health and safety, we have to postpone our North America Tour. We are now working on rescheduling the tour in 2021. More information: https://t.co/PvrCAR5iiH #Rammstein pic.twitter.com/8PzOUNPqp1