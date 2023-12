La trágica partida de Lee Sun-kyun, reconocido actor de ‘Parásitos’, dejó una profunda conmoción entre sus fanáticos y seres queridos, quienes le dieron el último adiós durante el funeral celebrado este viernes en Seúl, Corea del Sur.

Durante la emotiva ceremonia, su esposa Jeon Hye-jin, no pudo contener las lágrimas mientras el féretro de su difunto amor era trasladado al coche fúnebre.

Cientos de personas en redes sociales, en especial en la plataforma X (antes Twitter), declararon que se sienten afligidos por la repentina muerte de Sun-kyun, quien por años fue un referente del talento de Corea del Sur.

El miércoles, la noticia de la muerte de Lee conmocionó a sus seguidores, ya que al parecer, se trató de un suicidio, según informes iniciales de las autoridades surcoreanas.

Su abogado reveló que el actor estaba siendo sometido a una intensa investigación policial relacionada con un presunto complot de chantaje de drogas.

Supuestamente, Lee habría sido engañado para consumir marihuana y posteriormente extorsionado por los individuos responsables de su engaño.

La investigación policial, que culminó con el interrogatorio de Lee durante 19 horas la semana pasada en el suburbio de Incheon, Seúl, añadió más tensión a la ya complicada situación del actor.

El abogado afirmó que Lee suplicó a la policía mantener en privado la investigación, revelando así la presión a la que estaba sometido.

Entre los trabajos más destacados de Lee Sun-kyun en la televisión coreana, se encuentran El príncipe del café de 2007, Pasta de 2010, Mi señor de 2018, serie en la que compartió pantalla con la solista surcoreana Lee Ji-eun, mejor conocida como IU y Kingmaker de 2022.

También participó en Diario de un fiscal (2019-2020), Parásitos, y sus últimos trabajos de 2023: Killing Romance, El mal no duerme y Payback.

“Hang in there” feels so different now. 😭😭😭. You will always be remembered as the best when it comes to acting Ahjussi. #LeeSunGyun

