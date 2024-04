Reboot de 'El Proyecto de la Bruja de Blair' ignora al equipo original

El reboot de ‘El Proyecto de la Bruja de Blair’ emocionó a los fanáticos de los filmes del tipo ‘falso documental’ y dejó sin aliento a los miembros del equipo original, quienes al parecer están siendo ignorados para este nuevo comienzo de terror.

El regreso de la franquicia a cargo de Lionsgate y Blumhouse se reveló en la feria cinematográfica CinemaCon de Las Vegas, Nevada.

De acuerdo con el equipo que estuvo detrás de la saga de suspenso, hasta el momento no los han contactado para participar en la nueva historia y recalcaron que ni siquiera les informaron sobre el reboot.

Para Rock, la razón por la que las películas pasadas no alcanzaron la meta esperada fue porque no ‘honraron’ al pasado, o sea, a los filmes anteriores.

Anteriormente, para la secuela del 2000, ‘El libro de las sombras: Blair Witch 2’, o en la continuación de 2016 ‘La bruja de Blair 3’, ningún miembro del filme original, incluyendo a los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, tuvo una participación significativa. No obstante, Rock tiene la esperanza de que eso cambie.

El CinemaCon se llevó a cabo la semana pasada y fue donde Ben Rock se enteró de los planes de ambas productoras.

Mike Monello, productor de la película original de la ‘Bruja de Blair’, aprovechó su cuenta en X (antes Twitter) para dejar su ‘humilde opinión’ sobre lo que se avecina.

“The Blair Witch Project" star Joshua Leonard is now slamming the upcoming Lionsgate and Blumhouse reboot.



"The WEIRD PART is that I didn’t know anything about it until a friend sent me a ‘congrats’ screenshot yesterday." https://t.co/26cEZCfGWc pic.twitter.com/6U8bvmUgll