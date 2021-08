Reconciliación podría traer de vuelta a los escenarios a OV7

Buenas noticias para los fans de OV7: Erika Zaba reveló que los integrantes se encuentran en franco proceso de reconciliación luego de meses de rencillas y chismes que pusieron en pausa los conciertos por el 35 aniversario de la banda.

En una entrevista para “Ventaneando”, Zaba dijo que el camino está allanado para una reconciliación entre Mariana, Oscar, Ari, Kalimba, M’Balia, Lidia y ella misma; luego de que los integrantes de OV7 dejaran en claro que están dispuestos a retomar su amistad.

Esto no sólo limaría asperezas entre los miembros, también abre la puerta para retomar las giras por su 35 aniversario.