Récord histórico: tráiler de ‘Superman’ supera 250 millones de vistas

No hay nada más gratificante para un cineasta que saber que tu proyecto generó un gran impacto aún sin haber sido estrenado al mundo, una dicha que experimentó hace unas horas James Gunn.

El codirector de DC Studios, expresó su entusiasmo tras el rotundo éxito del tráiler de la nueva película de ‘Superman’, lanzado el jueves 19 de diciembre.

Este avance no solo ha batido récords, sino que se ha consagrado como el más visto y comentado en la historia de DC y Warner Bros.

Con más de 250 millones de reproducciones y un millón de publicaciones relacionadas en redes sociales, el tráiler generó un asombro sin precedentes. Gunn no perdió la oportunidad de agradecer a los fans por este logro histórico, destacando el apoyo masivo que ha recibido la producción que llegará a los cines en 2025.

Krypto really did take us home: With over 250 million views and a million social posts, Superman is officially the most viewed and the most talked about trailer in the history of both DC and Warner Bros. This is because of all of you: thank you! We’re incredibly grateful and,… pic.twitter.com/Ry3aGA88Zl