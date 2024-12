DC lanza el primer tráiler oficial de 'Superman' de James Gunn

Este jueves, James Gunn y DC Studios revelaron el primer tráiler oficial de su nueva apuesta cinematográfica ‘Superman’, protagonizada por David Corenswet como ‘El Último Hijo de Krypton’ y Rachel Brosnahan como Lois Lane.

En el mundo polarizado actual, Superman puede fungir como símbolo de compasión, valentía y luz para todos, deseó Gunn.

‘Superman’, que llegará a cines el 11 de julio de 2025, será el gran arranque del universo de DC que propone Gunn para la pantalla.

Corenswet toma la capa que ya tuvieron, en el cine, los actores Henry Cavill, Brandon Routh y Christopher Reeve.

El filme presentará, por vez primera en acción real, a Krypto, el perro del superhéroe, quien tiene poderes y una complicada relación con su amigo. Gunn reveló que está inspirado en su propio can, Ozu, a quien rescató de condiciones deplorables, un animal que le ha destrozado muebles y ropa... pero que se robó su corazón.

'Krypto... Home. Take me home.' pic.twitter.com/tAaJb4PMcv

El cineasta deslizó que en la trama habrá monstruos y robots gigantes amenazantes, y también que el periodismo, el trabajo en el periódico Daily Planet de Metrópolis, será fundamental.

Rachel Brosnahan as Lois Lane in James Gunn’s ‘SUPERMAN.’



In theaters July 11, 2025. pic.twitter.com/W0fbQl52bf