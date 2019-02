¿El genio del rap? Redes reaccionan a Will Smith en Aladdín

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Walt Disney Studios lanzó el tráiler de la película en acción real “Aladdín”, que llegará a las pantallas de cine el próximo 24 de mayo.

De acuerdo con información de redes sociales y Excélsior, en el audiovisual de un minuto, se puede ver a “Aladdín”, interpretado por el canadiense Mena Massoud; “Jasmín”, a quien da vida la cantante inglesa Naomi Scott y a “El Genio", cuyo papel está a cargo de Will Smith.

"Tu vida comienza ahora... Aladdín" es la frase que acompaña al video que se dio a conocer en la cuenta de Twitter @DisneyStudios.

El corto comienza con un ave fénix sobrevolando una ciudad del Medio Oriente, posteriormente un grupo se acerca a una cueva junto a “Aladdín", quien frota la lámpara para despertar a “El Genio", a su vez, el mago árabe “Jafar” (Marwen Kenzari), ordena al joven traer la lámpara y dice: "tu vida comienza ahora Aladdín"

"Aladdín" se suma a las cintas “La Bella y la Bestia”, “Cenicienta”, “El libro de la selva” y “Dumbo”, de Disney en el formato “live action”.

I just saw the new #Aladdin teaser.



Looks like Disney wanted an easy out from the backlash of having Will Smith's actual skin tone, so they just chroma-keyed him to be blue.



Now instead of Will Smith, we got Will Smurf. pic.twitter.com/Xj9BFF53LZ