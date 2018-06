¡Revive tu infancia! 'Los Muppet babies' regresarán a la TV

Agencia

Ciudad de México.- Una de las series que marcó la infancia de muchos en los años 80 está de vuelta, con una nueva producción en donde Gaby Rivero participó como actriz de doblaje. “Los Muppet babies” vuelven renovados, con mayor tecnología en su creación y nuevas historias para estimular la imaginación de los niños.

Gaby platicó con el portal El Informador sobre cómo se sumó a este proyecto: “Me llamaron para ofrecerme el papel de la ‘Nanny’, que cuida a los ‘“Los 'Muppet babies’. No la tenía muy ubicada porque en los 80 no era una niña ya, andaba en la discoteca. Empecé a buscarlos y a ver la personalidad de la ‘Nanny’ y me identifiqué mucho con ella, con el proyecto. La nueva versión me encantó, porque está renovada, con unos colores increíbles. Siempre con los valores y las enseñanzas que siempre le han preocupado”.

Al aceptar, se trasladó a la capital del país para prestar su voz al icónico personaje: “Hace menos de un mes vine a la Ciudad de México a hacer la voz. Estuve con Francisco Colmeneros, un señor que es toda una institución en Disney. Ha hecho muchos personajes, como ‘Pumba’ del ‘Rey León’. Él me dirigió, y lo hicimos rapidísimo, pensé que iba a ser más difícil. Fue un reto al principio no poderle ver la cara a la ‘Nanny’: no da expresiones, lo tuve que hacer a través de la voz. Hay más recursos para mandar el sentimiento sólo con la voz. Fue una experiencia muy padre”.

Lo nuevo de la serie

Entre las novedades de estos nuevos Muppet babies está “Summer”, un personaje inédito: “Es una pingüina que viene del polo norte a integrarse. Es divina, dulce, conciliadora, le gusta que todos se lleven bien. No está acostumbrada a los niños, ni a la gente. Le encanta estar en armonía con ellos. Otra novedad son las medias de ‘miss Nanny’: ahora son verdes y son temáticas, dependiendo del episodio”.

La serie, que se estrenará por Disney Junior a partir del 18 de junio, contendrá 20 capítulos, cada uno de ellos consta de dos episodios con una duración de 11 minutos cada uno.

De esta forma regresa como una historia renovada, pero con los mismos personajes clásicos como Gonzo, Peggy, René, Fozzie y Animal, entre muchos más, quienes vuelven recargados de energía para darle a los pequeños nuevas aventuras.