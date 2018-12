Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace unos días se ha especulado que la Reina Letizia está embarazada de gemelos, a tal polémica pocos hicieron caso, pero luego de que ella lanzara una singular señal los rumores tomaron mucha fuerza.

Un pequeño detalle, de sólo unos breves segundos, fue lo que levantó sospechas durante la cena que el esposo de Letizia, el rey Felipe ofreció una cena en el Palacio Real para honrar la visita a España del presidente chino Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, publica el portal de noticias Soy Carmín.

También te puede interesar: Meghan y Harry ya tienen al padrino de su próximo hijo

En el momento del brindis en la cena de gala, Letizia —a diferencia del resto de los invitados y de su esposo que estaba del otro lado de la mesa, frente a ella— decidió no beber champaña de la copa. Sólo se llevó ésta cerca de la boca y simuló hacerlo.

Sin embargo, un posible embarazo podrí no ser el motivo por el que no probó una gota de alcohol en la cena. En 2015 reveló su abstinencia al alcohol tras ser criticada por no brindar en las ceremonias y eventos oficiales.

“Soy incapaz. Ni siquiera con amigos, soy abstemia”, dijo Letizia a medios españoles.

Durante la cena, Letizia portó por primera vez una tiara que en sus cuatro años como reina de España no había usado. Se trata de la tiara rusa, una pieza que de acuerdo con el diario español El País, fue realizada en platino, brillantes, 20 perlas para la Reina María Cristina de Austria, madre de Alfonso XIII.

La Monarca usó, además, un vestido en terciopelo negro confeccionado por Felipe Varela, de cuello redondo y manga larga, adornado con un drapeado en la cintura muy sencillo para que la tiara pudiera lucir.

Opacada por otra mujer

Sin embargo de acuerdo con medios españoles, aunque la Reina Letizia se esmeró con un look totalmente en negro y hasta "estrenó" una hermosa tiara rusa, lució pulseras gemelas y unos pendientes de diamantes, hubo una mujer que la eclipsó con su vestido.

Se trata de Begoña Gómez, esposa el político Pedro Sánchez, quien según los críticos de moda durante la cena de gala ofrecida en el Palacio Real eligió un look con el que definitivamente le robó todo el protagonismo a Letizia (la auténtica primera dama, por otro lado). No importó que la Reina se enjoyara de piezas a cabeza.

Gómez se decantó por un diseño muy original de terciopelo rojo en el que los detalles marcaron la diferencia. El primero, el diseñador: el asturiano Marcos Luengo (siempre se decanta por marcas españolas) fue el elegido para esta noche en un claro guiño a la Reina. Un diseñador de renombre que la hizo deslumbrar en su gran noche.