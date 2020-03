Residente es tendencia mundial con el tema René

México:- El tema René de Residente, ya es tendencia en el mundo, a poco menos de una semana haberse lanzado, tiene más de 30 millones de reproducciones en plataformas digitales y representa una introspectiva de su intérprete, el músico puertorriqueño René Pérez Joglar, ex integrante de Calle 13, quien asegura que necesitaba hacer una canción así para regresar a sus raíces.

De acuerdo con el portal de videos YouTube, René alcanzó el puesto número uno en Estados Unidos y un impacto global desde las primeras 24 horas de su lanzamiento.

Este nuevo sencillo ha ganado el respeto y el apoyo a través de redes sociales de grandes figuras a nivel mundial, como Bad Bunny, Zoe Saldaña, Shakira, Camila Cabello, Rosalía, Karol G, Alejandro Sanz, Edgar Ramírez y Kany García, entre otros.

El video fue dirigido por Residente en su país natal, Puerto Rico, además figura a nivel mundial en las listas de varias plataformas digitales. Hoy, el audiovisual tiene más de 30 millones de vistas desde su estreno el 27 de febrero.

Una canción llena de nostalgia

“Esta canción me ayudó a salir de un lugar del que no quería estar", compartió Residente. “Necesitaba regresar a mi ciudad natal y a mi casa para reconectarme con mis amigos. Necesitaba volver a ser yo, René. Ver la reacción de mis fanáticos, amigos personales y la industria, ha significado mucho para mí. Hacemos música para tocar a otros, pero no pensé que mi historia personal lo haría y estoy feliz de que podamos tener música para curar el dolor".

El videoclip de Residente se une a la lista de los videos musicales más populares del mundo, junto a otros artistas como Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber, BTS, Shawn Mendes, y muchos más. René ocupa el segundo lugar en Chile y España, y va en ascenso en Canadá y Australia.