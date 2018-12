La Agencia Espacial Rusa y la Nasa, ¿al rescate de Tony Stark?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la gran expectación que ha suscitado el tráiler de la película 'Avengers: Endgame', la cuarta entrega de 'Los Vengadores', un grupo de aficionados de los cómic Marvel se han dirigido a la Agencia Espacial Rusa Roscosmos para que rescaten a uno de los personajes, Tony Stark... Y la agencia ha respondido.

En el tráiler se explica que la nave de Iron Man (el Hombre de Hierro) está a la deriva en el espacio "sin ninguna posibilidad de rescate": se le acabaron alimentos y agua hace cuatro días y el oxígeno que queda le alcanza para unas 10 horas, publica el portal de noticias RT.

Ante esta situación, una comunidad de aficionados a los cómics en VK.com, la red social rusa más popular, ha pedido ayuda este lunes a Roscosmos etiquetándola en su publicación este: "No sabemos cuánto tiempo le queda. ¡Ayúdenle!"

Roscosmos ha reaccionado al cabo de unas horas, afirmando que "los superhéroes Serguéi Prokópiev y Oleg Kononenko", que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, "saldrán mañana al espacio abierto para tratar de localizar la nave y salvar a Tony usando nuestros dispositivos secretos".

"Pero no se lo digan a nadie", escribió en su cuenta la agencia rusa.

Durante su programada caminata espacial, los cosmonautas rusos analizarán el agujero perforado en el cuerpo de la nave espacial Soyuz, que está unida a la EEI, para comprobar sí se puede usar para el regreso a la Tierra. El agujero causó una fuga de aire a bordo de la base orbital el pasado 30 de agosto.

Por su parte, la NASA también ha reaccionado al SOS para salvar a Iron Man.

"Hola Marvel, nos hemos enterado de lo de Tony Stark. Como es sabido, lo primero que debemos hacer es escuchar la frase "Vengadores, tenemos un problema" en el control de la misión. Pero si no puede comunicarse, le recomendamos que los equipos de tierra utilicen todos los recursos para explorar el cielo en busca de su hombre perdido", reza un mensaje en la cuenta de Twitter de la agencia espacial estadounidense.

