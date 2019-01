Ozuna confirma que cantante gay asesinado lo extorsionó

Agencia

SAN JUAN, Puerto Rico.- El cantante Ozuna alegó en una nueva declaración que fue víctima de extorsión por parte del fallecido intérprete Kevin Fret, uno de los primeros artistas de trap latino declarado abiertamente homosexual.

De acuerdo con información de Telemundo, el equipo del intérprete confirmó la información sobre que el reguetonero "fue extorsionado con un video íntimo en el que él era menor de edad", el cual se alegó que fue editado para "causar más daño", según reveló E! News.

El portal de noticias de Celebs amplió que la gente que trabaja con Ozuna dijo que ya "se están tomando las medidas legales necesarias", sobre todo porque "el envío y la publicación de videos de menores constituyen delitos estatales y federales" en Puerto Rico y los Estados Unidos.

Pese que la edad que tenía el cantante en el momento de la grabación no fue divulgada, su abogado, Antonio Sagardía, dijo al sitio web WAPA.tv que en aquel entonces el puertorriqueño tenía 16 años.

El reguetonero se disculpó con sus amigos, familiares y fanáticos en una declaración a través de Dímelo VI, su sello discográfico. Las palabras de Ozuna describieron su video íntimo como "un error del pasado" como el que muchos jóvenes cometen alimentados "por la ignorancia".

El intérprete se dijo listo para colaborar con las autoridades para resarcir los daños provocados por su error y aseguró que seguirá luchando por su familia, que es la prioridad de su vida.

El portal E! News mencionó que Ozuna habría pagado alrededor de US$50,000 a Fret para no revelar el video. Tras la difusión de esta versión, Sagardía declaró que no hay conexión entre el asesinato del trapero y su representado, pues aseguró al sitio web puertorriqueño Primera Hora que "una cosa es el chantaje y otra el asesinato. Ozuna no tiene nada que ver con esta muerte".