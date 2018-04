Rechacé a Luis Miguel porque tenía novio: Andrea Legarreta

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora Andrea Legarreta ha confesado que ha sido de las pocas mujeres en rechazar a 'El Sol', Luis Miguel. Aunque el cantante siempre ha vivio rodeado de las mujeres más bellas del espectáculo nacional o internacional, Andrea supo decirle que no.

De acuerdo con el portal El Debate, en entrevista con Adela Micha, Andrea Legarreta revela que en una ocasión "El Sol" la invitó a cenar en Acapulco, pero no aceptó debido a que en esa época tenía novio.

"A mí Luis Miguel me fascinaba. Entonces de pronto coincidimos en eventos y tal; una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, y entonces, él muy lindo, muy decente se paró y saludó a mi familia y me dijo: ' va haber una cena en casa de mi jefe, quería ver si usted quiere asistir'. Y le dije que no".

Legarreta señala que se arrepintió de haber rechazado al intérprete de "Cuando calienta el sol" y "México en la piel", porque tiempo después su pareja la engañó.

Andrea agregó que, aunque tuvo algunos novios, entre ellos Andrés Bonfiglio, exintegrante del grupo "Fresas con crema". Reconoce que el amor de su vida es Erik Rubín, y tiene con él dos lindas hijas.