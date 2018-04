Aunque esté casada Adrián Uribe no olvida a Marimar Vega

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Algo anda mal en el matrimonio de los actores Marimar Vega y Luis Ernesto Franco. Recientemente se ha revelado que están al borde del divorcio primero por el mal carácter que presuntamente tiene ella y segundo por supuestos mensajes que le envía su ex novio Adrián Uribe.

De acuerdo con el portal El Debate, Luis Ernesto Cano se daría cuenta de unos mensajes que recibió Marimar Vega por parte de Adrián Uribe, quien fue su ex pareja años atrás.

Una amiga de Marimar contó a la revista TV Notas lo que está pasando con la pareja, además de que reveló lo que decían los mensajes que Luis Ernesto le descubrió a su todavía esposa, ya que desde que eran novios han atravesado varios obstáculos.

La relación de pareja se dañó, revela la fuente: "Sí, Luis descubrió que Adrián Uribe, ex de Marimar, le seguía escribiendo mensajes privados en redes sociales. Le mandó un mensaje en Año Nuevo; pensamos que Adrián estaba pasado de copas, pues le puso que la extrañaba, que era el amor de su vida, que siempre la va a estar esperando, entre otras muestras de amor."

Luis Ernesto enfureció, se molestó mucho, pidió una explicación y Marimar le mostró el resto de los mensajes.

"Eran varios mensajes, ya que Adrián llevaba muchos meses escribiéndole, pero ella no le respondía, e incluso le confesó que también la buscaba por medio de Omar Chaparro, pues ambos comediantes son grandes amigos".

¿Qué sucedió con Omar?

"Él y Marimar trabajaron en 2017 en la película La boda de Valentina, y desde que Adrián se enteró de que ellos estarían juntos, aprovechó a su amigo para mandarle 'recaditos' a Marimar".

Según los reportes, Luis Ernesto tiene presente que Adrián no ha dejado de buscar a su mujer y Luis no ha hablado con Adrián al respecto porque no se lo ha topado.

"Adrián debería respetar, porque incluso él tiene una relación con Jackie Sauza".