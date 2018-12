Agencia

MADRID.- 'Mi pobre angelito', es una de las películas más conocidas y una de las escenas más recordadas es aquella en la que Macaulay Culkin utiliza un fragmento de una película de gangsters, 'Ángeles con almas sucias', para ahuyentar a los personajes de Joe Pesci y Daniel Stern. Pues bien, 28 años después del estreno de 'Mi pobre angelito', muchos fans descubren horrorizados que esa película no existe.

Como si acabasen de descubrir que Santa Claus y los Reyes Magos son los padres, los fans de 'Mi pobre angelito' se han quedado boquiabiertos cuando les han confesado que esa película fue creada expresamente para 'Mi pobre angelito'. El "culpable" de semejante descubrimiento ha sido el humorista Seth Rogen, que comentó en su cuenta de Twitter cómo semejante "hallazgo" había "arruinado" su infancia: "Toda mi niñez pensando que la antigua película que ve Kevin en 'Mi pobre angelito', 'Ángeles como alma sucia', era realmente un viejo filme".

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie.