Revelan que Liam Payne consumió cóctel de drogas antes de morir

Aunque todavía faltan varios análisis en llevarse a cabo en el caso de la muerte de Liam Payne, los reportes preliminares de los exámenes toxicológicos realizados a su cuerpo revelaron su vínculo con las drogas.

Diversos medios, entre ellos Page Six, dieron a conocer que poco antes de perder la vida en un hotel en el barrio de Palermo, en Argentina, la estrella británica había consumido un ‘cóctel tóxico de drogas’.

Informes preliminares de las autoridades indican que en el torrente sanguíneo del intérprete se encontraron rastros de crack, benzodiazepina y cocaína.

Por desgracia, esas sustancias no fueron las únicas presentes: también aparecieron indicadores de que consumió la llamada ‘cocaína rosa’, una combinación de metanfetamina, ketamina y éxtasis.

