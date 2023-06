Revelan nuevos detalles y fecha de estreno de “Ahsoka”

Disney Plus tiene como uno de sus principales proyectos la serie de “Ahsoka”, la cual ya tiene una fecha de lanzamiento definida será el próximo 23 de agosto, lo cual fue confirmado con un nuevo adelanto.

Lucasfilm quiere seguir con los éxitos de la franquicia de Star Wars, el programa centrado en Ahsoka Tano la ex aprendiz de Anakin Skywalker durante el periodo de The Clone Wars, rápidamente se convirtió en una de las heroínas favoritas de los fanáticos, a lo largo de su historia ha sido una jedi gris, una rebelde y ha tenido muchas más facetas, en el live action es retratada por Rosario Dawson.

El programa ha generado altas expectativas sirviendo como un spin off de The Mandalorian y Star Wars Rebels, por lo que habrá apariciones especiales de varios de los icónicos personajes uno de los rumores es la del Capitán Rex y podría haber más sorpresas en el camino.

Ahsoka además de contar con Rosario Dawson en el papel titular, será protagonizado por Natasha Liu Bordizzo en el rol de Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead​ como Hera Syndulla, Genevieve O'Reilly como Mon Mothma, Ivanna Sakhno será Shin Hati, el difunto Ray Stevenson ​como Baylan Skol y Lars Mikkelsen como el villano principal el Gran Almirante Thrawn.

El show televisivo forma parte de un ambicioso proyecto que concluirá en la película de Star Wars que prepara Dave Filoni para ser la conclusión del Mandoverse, otras series que conducirán a esa historia es The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Skeleton Crew.

Marca tu calendario 🔥 #Ahsoka llega el 23 de agosto a @DisneyPlusLA. pic.twitter.com/GjWwOOzP4L — Star Wars (@StarWarsLA) June 7, 2023

