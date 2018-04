Revelan primera imagen del ‘live action’ de Dumbo

Agencia

LAS VEGAS, Estados Unidos.- En Estados Unidos, los distintos estudios cinematográficos se encuentran presentando sus grandes proyectos para la temporada 2018-2019. Y Disney siempre es una de las firmas que se lleva todas las miradas.

De acuerdo a una imagen que circula del Cinema Con, se reveló la primera imagen del "Dumbo" en acción real (live action) de la película que dirigirá Tim Burton. El ejemplar presenta una mirada brillante y figura tierna, aunque mezclado con ciertos rasgos más "salvajes" que el dibujo animado original.

Según algunos medios que estuvieron presentes, la introducción también incluyó un video donde se ve al protagonista volando al inicio de la cinta, que podría cambiar la trama conocida de 1941. De hecho, expresan algunas similitudes con lo hecho por el propio director en "Alicia en el país de las maravillas" (2010).

Las sensaciones en general de los asistentes han sido muy positivas, a pesar de el sorprendente rumbo tomado por Tim Burton en esta readaptación.

“La película original termina con Dumbo volando“, explicaba Danny DeVito durante la presentación. “Esta comienza con el elefante volando, y lleva la historia más allá. La película luce increíble. No es inmediatamente reconocida como si fuera de Tim Burton, lo cual es interesante. Modo ‘Big Fish”.

No obstante el diseño no deja de ser un material todavía en desarrollo, y podría sufrir cambios de cara a los próximos meses.

Tim Burton dirige esta película escrita por Ehren Kruger que cuenta en el reparto con estrella de la talla de De Vito, en el papel del presentador de circo Max Medici; Eva Green como la trapecista Collete Marchant; Colin Farrel como el veterano de guerra y ex estrella encargada de cuidar al elefante, Holt Farrier; y Michael Keaton, como el cruel y ambicioso dueño del negocio V.

Además el gigante del entretenimiento, Disney, reveló el calendario oficial de películas que estrenará el resto de 2018 y todo el 2019, durante su presentación en la convención sobre cine CinemaCon, que se desarrolla en Las Vegas, Estados Unidos.

Last Disney goodie is the slate of Disney films and their logos. Mulan is missing #Disney #CinemaCon pic.twitter.com/y10HdBdLnK