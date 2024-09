Ridley Scott tiene en la mente hacer de ‘Gladiador’ una trilogía

La idea de que ‘Gladiador’ se convierta en una trilogía no es del todo descabellada y menos después de que Ridley Scott revelara en una entrevista que está trabajando en la idea de una tercera entrega.

Ridley Scott, el director a cargo de la primera película de ‘Gladiador’ y de la segunda que llega este 2024 a los cines, detalló a The Hollywood Reporter que su inspiración para la ‘Gladiador 3’ proviene de ‘El Padrino Parte II’.

It took Ridley Scott twenty years to return to the Roman Colosseum with #GladiatorII, but he is already plotting his third trip to Ancient Rome. Scott told THR: “I’d rather get on into Gladiator III...There’s already an idea"



