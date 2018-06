Rob Schneider lleva a México hasta en la cocina

Agencia

El actor estadounidense Rob Schneider ha demostrado en muchas ocasiones su cariño por México, mismo que inició gracias a su esposa mexicana Patricia Azarcoya.

En un videoclip subido a su página de Facebook, el actor protagonista de películas como "Gigoló por accidente" y "Growns Ups", mostró que su amor por México también tiene un toque muy regional, y especialmente, yucateco, pues compartió con sus seguidores lo que preparaba en su cocina: frijol con puerco.

En el video, Patricia explica a su esposo en que consiste el tradicional platillo.

¿Qué es eso, mami? – Preguntó el actor, a lo que la mexicana respondió “frijol con puerto… tiene cilantro, rábano y cebolla”. También mostró, para asombro de muchos de sus seguidores, un recipiente con salsa de chile habanero, recalcando que es muy picante, pero muy sabroso.

A través de su cuenta de Twitter, Scheneider también aprovechó para desear suerte a la selección mexicana de fútbol, en su partido del domingo contra Alemania, e incluso, dio su predicción sobre el marcador.

A principios del mes pasado, Rob Schneider volvió a sorprender al descubrirse que es gran fan de Luis Miguel.

A través de su cuenta de Twitter, el actor estadounidense compartió la fotografía que se tomó junto a su esposa Patricia Azarcoya y el intérprete de “La Incondicional”.

“¡Gracias Luis Miguel! Fue un gran honor conocer a ‘El Sol de México’ Creo que mi esposa me ama de nuevo”, expresó.

Thank YOU, Luis Miguel! It was a great honor to meet "The Sun of Mexico!" I think my wife loves me again!@LMXLM pic.twitter.com/FYESuvWGoG