Ladrones roban vestuario de Lucha Villa

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN,Q. ROO.- La noche del miércoles, la cantante Damiana Villa fue víctima de la delincuencia, pues en su ausencia irrumpieron en su casa y sustrajeron vestuario de sus actuaciones, incluyendo ropa que su tía Lucha Villa le ha dado, por lo que acudió ante las autoridades para levantar la denuncia sobre este lamentable hecho.

“El jueves por la noche fueron las autoridades, los peritos, a hacer sus indagatorias; no puedo hablar mucho para no entorpecer las investigaciones, pero sí es evidente que destruyeron la puerta de mi cuarto de servicio, que usaba como guardarropa de mis vestuarios de trabajo, incluyendo los vestidos que me dio mi tía Lucha Villa y que, por lo mismo, tienen un valor sentimental, además de que son vestuarios costosos”, agregó la cantante e intérprete de “Te quiero diferente”.

“Con todo y esto, agradezco que mi papá y mi hijo no hayan estado en ese momento en la casa y, pues, bueno, el susto y el coraje nadie me los quita, pero agradezco infinitamente que ellos se encuentren bien y que sólo sean cosas materiales las que tengo que recuperar”.

Como buena mexicana, luego del mal momento que vivió, Damiana ofreció un show en La Cueva de Rodrigo de la Cadena, que además de llenar, se prolongó hasta casi las 2 de la madrugada de ayer porque el público no la dejaba bajar del escenario. La artista promueve actualmente su disco “Ella”, que ya se encuentra en plataformas digitales.