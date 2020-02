Roger Waters anuncia concierto en México

Cancún.- La leyenda, Roger Waters, regresa a la capital azteca para un concierto sin precedentes el próximo 7 de octubre. El Palacio de los Deportes, según la empresa organizadora, se transformará en un escenario central de 360 grados para la gira “This is not a drill”.

El cantante inglés se ha presentado en ocasiones anteriores en el “Domo de Cobre”, en 2018 con la gira titulada “Us + Them”, interpretando muchos de los éxitos que creó con la banda británica de rock progresivo, en tres fechas con localidades agotadas.

El guitarrista cofundador de Pink Floyd, de 76 años, es el responsable de varios temas que encontramos en álbumes como: “The Wall” y “The Dark Side of the Moon”, entre otros.

El próximo 10 de febrero comenzará la venta de boletos en línea para la presentación que opinión de los críticos será un momento único e irrepetible.