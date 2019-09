Rostro de Alejandra Guzmán 'asusta' a sus fans; acusan exceso de botox

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Vaya que Alejandra Guzmán siempre está dando de qué hablar, las peleas recientes con su hija Frida Sofía, sus supuestos romances y como siempre ¿sus cirugías? Y es que unas imágenes suyas ‘asustaron’ a los fans, quienes no saben si sólo es exceso de botox o ha pasado por el quirófano recientemente.

De acuerdo a Infobae, Guzmán causó polémica en el programa El Gordo y la Flaca, donde fue publicada en Instagram una imagen de la cantante, en la cual preguntan si notan algo raro en su rostro.

Los comentarios se desataron y no resultaron favorables para la intérprete, pues incluso la compararon con Lyn May y con la muñeca de terror "Annabelle".

También hubo comentarios en donde expresaban que Alejandra se parecía mucho en esa imagen a su mamá, la actriz Silvia Pinal.

Varios dieron por hecho que la cantante se sometió a una intervención estética que la dejó transformada o bien que había exagerado con el uso de botox.

Y aunque Alejandra nunca ha hablado abiertamente de cirugías estéticas o algún otro procedimiento en su rostro, lo cierto es que el tema la persigue desde hace tiempo.

El pasado diciembre, por ejemplo, Guzmán posó en una imagen para desear Feliz Navidad a sus seguidores, pero lo que más comentaron fue lo distinta que lucía y le pidieron que dejara de someterse a tratamientos que sólo restaban su belleza natural.

A finales de junio, Alejandra compartió en Instagram una fotografía para mostrar su nuevo corte de cabello y posó junto a su estilista, Pepe Gutiérrez.

De nueva cuenta la intención de la cantante no obtuvo los resultados esperados, pues sus seguidores -en lugar de hablar de cómo lucía su cabello, se enfocaron en un detalle en el rostro de Alejandra: sus labios. "Demasiada cirugía", "déjate esa boca", "ya no te operes", se leía entre los más de 400 comentarios que recibió la publicación.

En un post que publicó poco después, cuando la estaban maquillando para un concierto, Alejandra tampoco salió bien librada debido al aspecto de sus labios, pues sus seguidores insistieron con el asunto y le pidieron que dejara de tratar de transformar su rostro.

Hasta ahora, Guzmán no ha respondido a las críticas por su aspecto, pero lo de que sí ha hablado abiertamente es del distanciamiento con su hija Frida Sofía, así como de los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.

"He estado muy cerca de la muerte, por eso me tatué una calavera (cerca de la oreja) me llegaba a decir cositas, pero nunca le hice caso. Me aferro a mi música, a lo que me hace feliz en la vida", declaró la cantante en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante el pasado julio.

Acerca de los problemas con Frida Sofía se reveló que Guzmán fue agredida físicamente por la joven, aunque ella negó tales versiones.

"A mi hija le deseo lo mejor. Tiene todo para llegar mucho más allá que yo. Desde pequeña la metí a estudiar, me da gusto que haga lo que ella quiera. Que tenga su carrera, que forme todo lo que cualquier persona sueña con hacer".

Además dijo que temas como el del distanciamiento con Frida se hacen más grandes por su estatus de famosa.

"Estos asuntos pasan, pero nada más porque soy famosa se conoce, pero realmente todos hemos pasado por un mal momento, por una discusión. (A Frida) siempre la voy a amar, nunca voy a hablar mal de mi sangre, jamás".