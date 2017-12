Conoce al rostro más bonito del mundo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tercer año consecutivo, la modelo y actriz estadunidense de origen filipino Liza Soberano aparece en el conteo de "Las 100 caras más bellas" seleccionadas por la asociación británica de críticos de cine The Independent Critics, liderados por TC Candler; hace dos años ocupó el sexto lugar y el año pasado se quedó con el segundo sitio.

De acuerdo a Milenio, en la lista de 'Los 100 rostros más hermosos' de 2017, dada a conocer el pasado miércoles por dicha agrupación de cineastas, Soberano superó a la modelo y actriz francesa Thylane Blonde y a la cantante japonesa Tzuyu, informó el diario local Phil Star.

Actualmente, Soberano es una de las actrices más populares en Filipinas por su papel como la heroína de cómics filipina Darna. En 2015, Liza ocupó el sexto lugar en la lista, y el año pasado fue segundo lugar, sólo detrás de la modelo británica Jourdan Dunn.

De acuerdo con The Independent Critics, la lista no se basa solamente en la belleza física: "la perfección estética no es el único criterio; gracia, elegancia, originalidad, osadía, pasión, clase y un futuro promisorio, todo ello confluye en un rostro hermoso.

La famosa lista comenzó a realizarse por los críticos independientes desde 1990 y con el paso de los años se ha convertido en un fenómeno anual de internet ya que es vista por millones de personas en el mundo. Más tarde a la elección de estas caras hermosas se unió el crítico TC Candler que también ha creado su lista y a pesar de que apenas lleva cuatro años haciéndola, se ha vuelto igual de popular.

Este año en el conteo también aparecieron famosas como: Emma Watson, Camilla Belle, Sarah Gadon , Keira Knightley, Lily Collins, Selena Gómez , Marion Cotillard, Margot Robbie , Emilia Clarke, entre otras.

También son responsables de una lista de rostros masculinos, llamada 'Los 100 rostros más guapos', en la que el primer lugar lo ocupó el estrella coreana del K-pop, Kim Tae-Hyung.

En segundo y tercer lugares quedaron, respectivamente, el actor de origen hawaiano Jason Momoa —a quien recordamos por encarnar a Aquaman en 'La Liga de la Justicia'— y el estadunidense Armie Hammer.

En el siguiente video podrás ver la lista completa de los rostros más bellos del mundo: