Scarlet Johansson se resigna a aparecer en videos para adultos

CIUDAD DE MÉXICO.- En internet circulan a diario cientos de videos editados, desde cómicos hasta XXX, la segunda categoría es llamada 'deepfake', la cual consiste en utilizar un software para crear videos para adultos en los que el rostro de uno de los protagonistas es reemplazado por otro.

De acuerdo a Excélsior, una de las víctimas de esto ha sido Scarlett Johansson.

“Nada puede evitar que alguien corte y pegue mi imagen o la de otra persona y la coloque en un cuerpo diferente", declaró Johansson, al diario The Washington Post, que recuerda que el rostro de la actriz ha sido insertado en decenas de escenas de contenido sexual.

Aunque uno de estos videos falsos fue publicado y visto por más de 1,5 millón de personas en una página para adultos, la actriz estadounidense asegura que eso no le afecta, ya que la gente no cree que haya participado de ese tipo de películas.

Por muy denigrante que sea, esto no me afecta tanto porque la gente asume que, en realidad, no he formado parte de una película porno", señaló, antes de agregar que "desde el punto de vista legal" es "inútil" buscar una solución.

Johansson advierte que nadie está exento de ser víctima de 'hackers' y que no solo las personalidades son objeto del robo de contraseñas de Internet.

La verdad es que no hay diferencia entre alguien 'hackeando' mi cuenta o la de la persona que está detrás de mí en la cola del supermercado", concluyó.