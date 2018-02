Kim Cattrall 'explota' contra Sarah Jessica Parker

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- "No necesito tu amor, ni tu apoyo en este momento de tragedia @sarahjessicaparker", declaró fuertemente Kim Cattrall a Sarah Jessica Parker, a través de Instagram.

Sin embargo, esto no lo es todo, junto a la imagen en donde puso estas palabras, también escribió un mensaje que dice así: "Mi madre me preguntó hoy: ¿Cuándo esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te dejará en paz?. Tu contacto continuo con ella es un recordatorio doloroso que era en ese entonces y lo que es ahora". Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que les escribo por última vez para decirles que dejen de explotar nuestra tragedia, sólo para restaurar su imagen de "chica agradable", concluyó Cattrall.

Ahora bien, los fans, se quedaron totalmente en sorprendidos. Como en todas la situaciones, algunos la apoyaron, pero la mayoría, le comentó que tratara de tranquilizarse: "Por favor... La publicación es totalmente innecesaria. Te estás lastimando a ti misma. Sé una dama y deja de hablar mal sobre los demás. Es hora de llorar a tu hermano, no a tu pasado", escribió una seguidora.

Otro usuario de internet publicó: "¿Qué edad tienes para que tengas que actuar así? Toma el camino correcto, porque esto daña a su personaje. #notafan #bye".

Con todo lo sucedido, se dice que estas dos actrices ahora sí ya perdieron cualquier tipo de relación que hayan tenido en el pasado. Sí, es una realidad que siempre ha habido polémica entre estas dos estrellas de la televisión, pero sin duda esta ha sido la más fuerte.

Declaraciones de ambas actrices

Parker contestó en el programa de 'Watch What Happens Live ...' que estaba "desconsolada" por la suposición de Cattrall....

Todo ha sido una cadenita y todo comenzó en octubre de 2017, cuando Kim dijo que no volvería a actuar en ninguna película de 'Sex and The City'. De ahí hubo varias declaraciones que lastimaron a ambas. Sin embargo, la que derramó el vaso de agua, fue hace unos días, cuando la intéprete de 'Samantha Jones' declaró en enero al programa de televisión, Life Stories que ella nunca había sido amiga de ninguna de las protagonistas.

Parker contestó en el programa de 'Watch What Happens Live ...' que estaba "desconsolada" por la suposición de Cattrall. Además, agregó que tal vez después de un cierto duelo podrían pensar en una tercera película sin 'Samantha', pero que antes debía de pasar un tiempo prudente.

Más Tarde, con la reciente muerte del hermano de Kim, parecía haber suavizado las cosas entre 'Carrie' y 'Samantha', pues agradeció el pésame de todos sus fans, incluyendo a las personas de elenco de 'Sex and the city'.

Con información del portal Quién