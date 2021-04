Se revela las causas del por qué Aracely Arámbula no aparecerá en "Luis Miguel"

Luego de que Aracely Arámbula diera a conocer la noticia de que no autorizó el uso de su imagen a la producción de "Luis Miguel: la serie" en la segunda temporada, el abogado Guillermo Pous, quien la asesoró legalmente en este proceso explicó a detalle cuáles fueron las causas.

"La intención que se tenía era utilizar un personaje para representar esta narrativa biográfica, sobre el vínculo personal que (Luis Miguel) vivió con la señora Arámbula y ella se opuso porque, si bien está contando su historia, no lo está contando a través de una novela donde hace su biografía, sino que está explotando comercialmente una etapa de la vida personal de alguien más, independientemente de que también haya formado parte de la propia", contó Pous.

Según detalla el abogado a El Universal, fue antes de que se comenzara a grabar la segunda entrega de la serie, que tendrá su estreno el 18 de abril, cuando él y Aracely tuvieron un acercamiento con la productora y manifestaron su desapruebo a cualquier mención o inclusión de la figura de la actriz mexicana como parte de la historia.

"Ellos (la productora) se pudieron haber opuesto y haber decidido llevarlo a cabo, pero me parece que lo entendieron. No creo que alguien más se les hubiera opuesto como lo hicimos nosotros, de hecho me parece que nadie al día de hoy se ha opuesto, a pesar de la inconformidad que muchos han presentado de cómo se les ha presentado", dijo.