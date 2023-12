Sean Gunn interpretará a “Maxwell Lord” en proyectos de DC Studios

James Gunn el CEO de DC Studios ha seleccionado a su hermano el actor Sean Gunn para interpretar al villano “Maxwell Lord” en futuras producciones de DC Comics, según Deadline, se espera que haya referencias al personaje en la espera cinta de “Superman: Legacy” aunque es más probable que tenga una participación verdadera en otros proyectos.

Previamente el papel en el DCEU lo desempeño Pedro Pascal en el filme del 2020 “Wonder Woman 1984”, el actor chileno recibió varios elogios por su interpretación y actualmente es de los actores mejor cotizados en Hollywood tras estelarizar la serie de The Mandalorian.

Sean Gunn es un socio recurrente para su hermano James después de todo ha estado trabajando con el en varias producciones, en la trilogía Guardianes de la Galaxia, proporcionó la captura de moviento para Rocket Raccoon, además le dieron el papel de Kraglin en el MCU, además ya interpretó a dos personajes de DC a Weasel y Calendar Man en la cinta de The Suicide Squad.

Es importante destacar que además se supone que ya estaba contemplado para formar parte del DC Studios ya que prestaría su voz a G.I. Robot en la serie de Creature Commandos que se estrenará en 2024 en la plataforma streaming de HBO Max siendo la primera producción del Capítulo Uno: Dioses y Monstruos del DCU, y ahora tendrá un personaje más importante.

Maxwell Lord en los comics es un empresario que se presentó como un aliado para los héroes siendo clave para que se formará la Justice League Internacional, posteriormente revelo su verdadera naturaleza convirtiéndose en un enemigo, especialmente se convirtió en un enemigo de la Mujer Maravilla, en primera instancia no tenía poderes, pero desarrollo las habilidades en el evento de Invasion ganando la capacidad de controlar las mentes pero con un alto costo.

El director y productor James Gunn se encuentra seleccionando al reparto de varios proyectos para DC Studios aunque su prioridad en primera instancia es “Superman: Legacy” que será protagonizada por David Corenswet como el héroe y Rachel Brosnahan como la intrépida reportera Lois Lane, mientras que Nicholas Hoult sería el villano principal Lex Luthor.

Se ha mencionado que esta nueva versión del hombre de acero está en un mundo donde ya hay otros héroes y villanos consolidados prueba de ello es que veremos a Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como / Mr. Terrific, Nathan Fillion como el Green Lantern Guy Gardner, Anthony Carrigan como Metamorfo y María Gabriela de Faría como La Ingeniera de The Authority.

Superman: Legacy llegará a cines el 11 de julio del 2025 este proyecto formará parte del Capítulo uno de DC Studios que ha sido nombrado como “Dioses y monstruos” otras producciones incluyen uno de Batman que será “The Brave and the Bold” y “Supergirl: Woman of Tomorrow”.

