“Supergirl: Woman of Tomorrow” de DC Sudios encuentra a su guionista

DC Studios de James Gunn y Peter Safran esta avanzando definiendo a los nuevos creativos del nuevo universo cinematográfico de DC Comics, recientemente se confirmó que contrataron a Ana Nogueira para ser la escritora de la película Supergirl: Woman of Tomorrow.

El filme centrado en Kara Zor-El, la prima de Superman, es una de las prioridades para el estudio no han seleccionado quien dirigirá el proyecto, tampoco hay elenco confirmado.

Ana Nogueira actriz estadounidense es mejor conocida por interpretar a Penny Ares en The Vampire Diaries, a lena mercer en The Blacklist y Donna en Hightown además de estelarizar el cortometraje Sara + Dee, pero en los últimos años ha incursionado como guionista.

Se menciona que la anterior administración del DCEU la había contratado en secreto según THR para escribir el guion de una cinta spin off de The Flash que sería protagonizada por la versión de Supergirl que retrato Sasha Calle la actriz estadounidense de 28 años de ascendencia colombiana, sin embargo con los planes de finalizar ese universo cinematográfico el proyecto quedo cancelado.

Sin embargo James Gunn quedo impresionado con la labor de Nogueira y decidió que era la indicada de elaborar el guion del nuevo proyecto individual centrado en la chica de acero.

De momento solo se sabe que se inspiraran en los comics escritos por Tom King donde la heroína a diferencia de su primo Kal El, que logró llegar a la tierra para ser criado por humanos amorosos, ella lamentablemente tuvo que ver a sus seres queridos fallecer y termino atrapada en un pedazo de su planeta Krypton que explotó por lo que forjo un carácter fuerte.

Supergirl: Woman of Tomorrow no tiene aún una fecha de lanzamiento tentativa pero es uno de las películas que va definiendo a su equipo de producción, por lo pronto el único proyecto para la pantalla grande con una fecha pactada es Superman Legacy para el 11 de julio del 2025.

James Gunn calls Ana Nogueira’s ‘SUPERGIRL: WOMAN OF TOMORROW’ screenplay “above and beyond anything I hoped it would be.”



He adds they are now beginning the search for a director. pic.twitter.com/cop1to6WYF