Selena Gómez, 'voluminosa' y sensual

Agencia

CIUDAD DE MEXICO.- Selena Gómez puso en crisis a sus fanáticos luego de que hace un par de días publicara una reveladora foto en la que se le ve verdaderamente 'voluminosa' y sensual.

De acuerdo con vanguardia.com, la foto ya lleva más de 10 millones de likes y más de 140 mil comentarios.

También te puede interesar: Revelan foto inédita de Selena

En la imagen aparece relajada en lo que parece un bar con un cóctel, en actitud relajada.

Y a causa de la sexy pose, muchos asegurarían que la ex estrella de Disney se habría sometido a cirugía para aumentarse las bubis.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 8 Sep, 2018 a las 7:51 PDT

No obstante, la intérprete de Kill Em with Kindness, actualmente compartió un collage donde se le puede ver de todos los ángulos y dejó en evidencia que sus pechos no fueron aumentados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 10 Sep, 2018 a las 10:09 PDT

Los usuarios la defendieron, señalando que tal vez sus senos parecen más grandes a causa de que subió de peso, por el tratamiento de lupus, del que está sometida. Con la información de La República y Azteca América.

Selena Gómez pasó por el quirófano para agrandarse...

Selena Gomez es la reina de Instagram y si tienes alguna duda sólo debes de ver su última publicación con la que rompió Internet. Con la semana de la moda en Nueva York, la cantante se inspiró y presumió de su paso por la Gran Manzana con unas imágenes que elevaron la temperatura en las redes.

La cantante es la persona más seguida en toda la red social y ha dejado a todos boquiabiertos con su fotografía, que sí, es muy sensual. La foto ya acumula más de 10 millones de “likes” y más de 140 mil comentarios.

Con una bebida en mano, la artista de 26 años posó para la cámara y lució un peligroso escotE en un vestido strapless en color negro. Selena completó su look con unos aros grandes plateados y una ponytail.

Selena está disfrutando de un tiempo para ella, tal y como se ve en la imagen, pues parece estar muy relajada.

Debido a su sensual pose, muchos fanáticos aseguran que la exchica Disney se sometió a alguna operación para aumentarse los pechos.

Algunos fans apuntaron que Selena se hizo algo y entró al quirófano, pues su escote mostró unas voluminosas boobs y lanzaron comentarios, crazymomma18 escribió, "¡Wow! Nuevo conjunto de boobs", mientras que markus_feningeryep comentó, "Sus boobs son nuevas" y cmps2g11 expresó, "Boobs en su punto".

Sin embargo, Selena, fiel a su estilo, compartió un collage de fotos en las que podemos verla de distintos ángulos. Con estas fotos dejó ver que sus senos no habían sido alterados.

En su cuenta de Instagram se puede apreciar que su busto natural sigue intacto, tomando como referencia la última publicación que realizó. Los seguidores de la cantante también se pronunciaron para defenderla, señalando que si la ven con los "senos grandes" es a causa del aumento de peso que ha sufrido por el tratamiento de lupus que está cumpliendo. Con información de Telemundo y El Horizonte.