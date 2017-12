Captan a Selena Gomez saliendo de la iglesia con Justin Bieber

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Desde que hace un par de semanas Selena Gomez y Justin Bieber fueran vistos dándose un beso en público, confirmando así su regreso, la pareja no había sido vista junta nuevamente… hasta ahora.

También te puede interesar: ¡Rompe el silencio! Selena Gomez habla sobre su ex novio

De acuerdo con Quién, se sabe que pasaron Thanksgiving separados -el cantante en Canadá y ella en Texas-, además en este tiempo Selena estrenó radical look en los AMA’s y además fue nombrada Billboard’s Woman Of The Year, sin embargo parece que entre sus múltiples compromisos, la pareja está decidida en compartir la mayor parte del tiempo que puedan, por esta razón ahora la cantante lo acompañó al servicio en la iglesia.

Sabemos que desde hace muchos meses atrás, Justin acude regularmente a la Hillsong Church, algo que lo ha ayudado a “ser más espiritual” y además “es como él ha encontrado su energía y enfoque otra vez”, dijo una fuente a People.

Se dice que en parte es esta nueva actitud del cantante lo que ha ayudado a que Selena aceptara reanudar su relación y ahora Bieber comparte con ella esta experiencia. Es así que esta semana fueron vistos saliendo de la iglesia tras el servicio y, aunque se fueron en dos camionetas diferentes, se fueron a cenar juntos después.

Todo parece que la relación entre los cantantes va mejor que nunca y están yendo despacio, pero disfrutando mucho este reencuentro que de hecho era deseado por sus fans desde hace mucho tiempo.