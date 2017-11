Captan a Selena y Justin en una nueva cita

Agencia

LOS ÁNGELES.- Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente que han retomado su mediático noviazgo, es un hecho que Selena Gomez y Justin Bieber están más unidos que nunca y disfrutan pasar tiempo juntos, informa Quién.

Las primeras imágenes “oficiales” de la pareja fueron captadas cuando daban un paseo en bici por Los Ángeles y, a decir por sus expresiones, estaban felices de reencontrarse. En la misma línea, esta semana, los exitosos cantantes fueron fotografiados, esta vez por un fan, mientras paseaban tranquilamente por Lake Balboa Park, también en Los Ángeles.

En la imagen que difundió la emocionada fan en Twitter, vemos a los cantantes sonreír nerviosos al verse descubiertos. Para la ocasión, ambos optaron por outfits casuales y muy cómodos.

It’s been 8 years and I’m so freaking happy and blessed that I finally got to see Justin. EKFONRFIFK SELENA AND JUSTIN ARE FREAKING ADORABLE TOGETHER I AM LOWKEY DYING IN THE INSIDE @selenagomez @justinbieber pic.twitter.com/YlWkSEWnRy