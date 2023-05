Series de Silk y Spider-Man Noir son pausadas por huelga de guionistas

Phil Lord y Chris Miller los productores y guionistas de Spider-Man: Across the Spider-Verse y quienes fueron contratados por Sony Pictures Television , recientemente concedieron una entrevista a THR, donde dejaron entrever que los programas centrados en Silk y Spider Man Noir, han sido pausados indefinidamente como consecuencia de la huelga de guionistas.

Los programas estaban siendo desarrollados para la plataforma streaming de Prime Video expandiendo el Spider-Verse de Sony, no obstante ahora su futuro es incierto considerando que estaban en sus primeras etapas.

“Silk: Spider Society” estaba planeado para ser un show televisivo live action centrado en Cindy Moon, una joven que fue mordida por la misma araña radioactiva que mordió a Peter Parker, por lo que tiene sus mismas habilidades arácnidas, la heroína incluso ha protagonizada su propia serie de comics.

En el caso de Spider-Man Noir es una versión alternativa del héroe que habita en una tierra ambientada en 1930 durante el periodo de la Gran Depresión, el personaje fue un elemento importante en el filme animado Into the Spider-Verse ahí contó con la voz de Nicolas Cage, se desconoce si sería animado y en caso de ser de acción real el reconocido actor retomaría el papel.

Lo cierto es que los fanáticos tendrán que esperar para ver si una vez concluida la huelga de guionistas se retoman o no estos proyectos, Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a cines a principios de junio.

El conflicto entre escritores y estudios comenzó el pasado 2 de mayo y está generando varios inconvenientes y retrasos en distintos proyectos tanto para cine, televisión y plataformas streaming, en el caso de Marvel, ha causado retrasos con Daredevil Born Again, Blade, Wonder Man y Thunderbolts.