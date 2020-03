Shakira estrena video oficial de ‘Me gusta’ su nueva canción con Anuel AA

México.- La cantante y productora colombiana Shakira, y el rapero boricua Anuel AA, estrenaron el video ‘Me gusta’, que a pocas horas de su lazamiento en la plataforma de YouTube, ya cuenta con más de cuatro millones de visualizaciones.

Después de su participación en el espectáculo de medio tiempo del Súper Tazón, la colombiana presenta un clip surrealista donde los colores vibrantes son el eje central de las imágenes.

La intérprete de Loca se arriesga y deja de lado la imagen rubia que la caracteriza, para jugar con la trigueña y la morena, con lo que demuestra que cualquier look le queda de maravilla.

Me Gusta The new single w/ @Anuel_2bleA El nuevo sencillo con @Anuel_2bleA 🎧 https://t.co/C1YksoKpR9 📺 https://t.co/yHZGN8LSjS pic.twitter.com/RlIdM2kRWV

Drew Kitsch (quien se encargó de Lover de Taylor Swift), dirigió el video donde los cantantes portaron atuendos de marcas de diseñadores de renombre, además de las imágenes en las que se aprecia un tren bala o un banquete de lujo en una producción ambiciosa.

