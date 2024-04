Shakira anuncia su gira mundial en el escenario de Coachella

Al fin, la noticia que muchos habían esperado por fin llegó y qué mejor que en el escenario de Coachella 2024.

Con esto nos referimos a Shakira, quien durante su participación en el festival como invitada de Bizarrap, anunció su gira mundial llamada ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Shakira reveló que su gira arrancará en noviembre de este año, en California, aunque por desgracia, no dio más detalles sobre los países que planea visitar durante su tan esperado tour.

En días previos, la originaria de Barranquilla emocionó a sus fans con una publicación donde se leía: 'La loba se viene'.

Con este sencillo mensaje provocó cientos de reacciones y teorías sobre una posible gira.

En Coachella, cuando estaba Bizarrap en el escenario, detrás del músico argentino salió 'levitando' la intérprete para cantar ‘La Fuerte’, y el mismo mensaje que publicó se vio reflejado en la enorme pantalla del escenario.

Al finalizar fue cuando ‘La Loba’ dio la gran sorpresa de su gira mundial.

So stoked to finally announce that LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR is happening! Can’t wait to be back on stage partying and celebrating with my wolfpack! 🐺 Dates coming up soon - register for info / pre-sale access now! Auuuuuuuuuuuuuu! https://t.co/d44sH7UdoW #LMYNLWT pic.twitter.com/gYZUbcOn2m