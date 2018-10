Shakira sorprende a sus fans con canción de Jorge Negrete

Agencia

MÉXICO.- La cantante colombiana Shakira, se encuentra en México para ofrecer una serie de conciertos como parte de “El Dorado World Tour”.

A su paso por la Ciudad de México después de su primer concierto tras siete años de ausencia en el país, la colombiana dio un emocionante agradecimiento a los asistentes, que pese a la lluvia torrencial de aquella noche se mantuvieron pacientes ante la tardanza del show, que finalmente inició, tal como ella lo prometió.

Desde su llegada, la sexy cantante no ha dejado de compartir con sus seguidores en redes sociales las diferentes experiencias que ha tenido en nuestro país, desde comer por primera vez insectos, hasta escuchar y disfrutar de la música e intérpretes mexicanos.

No puedo quitarme esta canción de mi cabeza! I can’t get this song out of my head! Shak pic.twitter.com/Jj5teQUos2 — Shakira 🤫 (@shakira) 16 de octubre de 2018

"Guadalajara en un llano, México en una laguna, me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano", se escucha cantar a la colombiana en el video que compartió en Twitter con el mensaje: "No puedo quitarme esta canción de mi cabeza".

"Me he de comer esa tuna" es una canción popular mexicana que también da título a una película interpretada por los fallecidos Jorge Negrete, María Elena Marqués y Antonio Badú.

México gracias por hacer mi corazón sonreír todos estos días! Shak pic.twitter.com/pCqOxS1C0f — Shakira 🤫 (@shakira) 15 de octubre de 2018

El regreso de Shakira a los escenarios mundiales se dio con esta gira mundial que tuvo un arranque atropellado tras una lesión en sus cuerdas vocales.

Programada para iniciar en noviembre del 2017, la gira se reprogramó hasta junio del 2018 con el fin de lograr una recuperación absoluta de la cantante. El Dorado ha recorrido Europa, Estados Unidos, Canadá y ahora toma a América Latina.

