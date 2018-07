Fueron los meses más duros de mi vida: Shakira

Agencia

BARRANQUILLA, Colombia.- La cantante Shakira ha reconocido haber vivido los meses más duros de su vida al sufrir una hemorragia en las cuerdas vocales que le hizo cancelar su gira y la apartó de los escenarios por un tiempo razonable. A su lesión en las cuerdas vocales y a la cancelación de su gira, se le sumaron los problemas con Hacienda y la presunta crisis con Gerard Piqué.

“Fueron los meses más duros de mi vida. Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme. Nunca pensé que podría llegar a perder mi voz. Pensé que llegaría a perder muchas otras cosas en la vida, pero nunca mi voz. Cuando me encontré en esa situación, fueron los días más difíciles”, ha reconocido la artista en una entrevista para Efe en Barranquilla, su ciudad natal, informa el portal web de La Vanguardia.

También te puede interesar: ¡Entérate! Esto prometió Shakira para recuperar su voz

"Muchas veces me preguntaba por qué estaba pasando por tantos obstáculos. Había días en los que no tenía ganas de levantarme"

Aunque la artista se encuentra en pleno ecuador de su gira, admitió que aún tiene sus dudas sobre la respuesta de su garganta: “Todavía no estoy libre de todos esos miedos. Quizá por eso, cada vez que salgo a cantar es una bendición”.

El padre de sus hijos, Gerard Piqué, que ha mostrado el apoyo a la artista en numerosos momentos de este duro año para la pareja ha asistido a algunos de los conciertos junto a sus hijos. “Nunca valoré tanto mi carrera como ahora. Nunca valoré estar en el escenario y cantar con el público como ahora”, ha contado Shakira.

Las declaraciones sobre esa cuestión de salud las ha comentado en una rueda de prensa previa a la ceremonia de inauguración de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se disputan desde hoy en su ciudad natal, Barranquilla, y en la que ella intervino.