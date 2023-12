‘Siempre fue obvio para mí’, Billie Eilish revela su bisexualidad

La famosa cantante Billie Eilish habló por primera vez sobre su sexualidad y reveló que se define como bisexual y que había tardado mucho en decirlo porque para ella siempre fue obvio.

Hace unas semanas la intérprete de "Bad Guy" dijo que nunca se había sentido femenina y deseable, a pesar de que en la industria musical muchas personas la han sexualidado a pesar de comenzar su carrera cuando era menor de edad.